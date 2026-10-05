Sunday Review: Technology Leads the Repair. Narrow Participation Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ Sunday Review: Technology Leads the Repair — Can Participation Broaden? Market Regime: Mixed / Fragile Repair Macro Regime: Restrictive Systemic Stress: Not confirmed Confidence: Moderate Friday’s recovery carried MES through the 7,749.
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