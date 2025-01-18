Васильева сообщила о мерах поддержки семей с ребенком-инвалидом

Оксана Васильева, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации, поделилась информацией с «Российской газетой» о том, как будут поддерживать семьи с детьми-инвалидами в 2025 году.
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