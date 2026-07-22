Tesla расширила испытания беспилотного такси ещё на 2 города США

Перед публикацией квартальной отчётности компания вывела беспилотные Model Y в Орландо и Тампу, однако обещанное Илоном Маском быстрое масштабирование сервиса пока не произошлоTesla начала испытания сервиса беспилотного такси на базе Model Y ещё в 2 городах Флориды — Орландо и Тампе.