iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Tesla расширила испытания беспилотного такси ещё на 2 города США

Tesla расширила испытания беспилотного такси ещё на 2 города США

Перед публикацией квартальной отчётности компания вывела беспилотные Model Y в Орландо и Тампу, однако обещанное Илоном Маском быстрое масштабирование сервиса пока не произошлоTesla начала испытания сервиса беспилотного такси на базе Model Y ещё в 2 городах Флориды — Орландо и Тампе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии