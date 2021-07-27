Владимир Соколов: нашей продукцией пользуется "Газпром", её знают в Германии и Италии

В этом году группе компаний "БлэкХос" исполнилось 15 лет. За это время она прошла путь от идеи до холдинга с филиалами в России — от Владивостока до Краснодара, в странах СНГ и Европы и стала лауреатом премии "Лучшее предприятие года" (16+).