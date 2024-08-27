Билайн отказался от 3G. Они полностью переходят на LTE

«Билайн» готовится к отказу от сетей 3G в пользу LTE в Москве и ПодмосковьеКомпания «ВымпелКом», известная под брендом «Билайн», анонсировала переход на технологию LTE, минуя 3G в рамках своих операций в Москве и Московской области.
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