Киев собирается «нейтрализовать» Крымский мост «дождем из Ада»

Игорь Васиков

А что мешает нам объявить о передаче неназванной подводной лодки ( а может и десятка лодок) с полным боекомплектом неназванному дружественному государству. А то, что это неназванное государство начнет лупить по Британии или США, так это его решение... А как эффективно и доходчиво получится!!!