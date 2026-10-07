Депутат Журавлев: ВСУ перестанут пускать дроны по России после потери логистики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут наносить удары дронами по территории России после нарушения логистических путей, заявил News.
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