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Всё о женщинах

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Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Единый государственный экзамен состоится, подчеркнул Анзор Музаев. В беседе с РИА Новости он рассказал, что о серьёзных изменениях в процедуре проведения аттестации школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что ожидает их через два года.

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