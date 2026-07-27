Глава Рособрнадзора исключил возможность отмены ЕГЭ в 2027 году

Единый государственный экзамен состоится, подчеркнул Анзор Музаев. В беседе с РИА Новости он рассказал, что о серьёзных изменениях в процедуре проведения аттестации школьникам сообщают заранее, чтобы девятиклассники знали, что ожидает их через два года.