ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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От чего устали российские женщины за последние 15-20 лет

От чего устали российские женщины за последние 15-20 лет

Один мужчина заметил странную закономерность. В последнее время его жена случайно могла "заболтаться" с подругами и родными и остаться с ночевкой, не желая ехать домой.

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