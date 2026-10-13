От чего устали российские женщины за последние 15-20 лет

Один мужчина заметил странную закономерность. В последнее время его жена случайно могла "заболтаться" с подругами и родными и остаться с ночевкой, не желая ехать домой.
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ну надо же! бабы от своей глупости устали))удивительно!