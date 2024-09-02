Аксаков: цифровые валюты России и КНР будут рассматриваться как расчётный инструмент

РФ с большим интересом следит за опытом китайских коллег Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил в интервью информационному агентству ТАСС перед Восточным экономическим форумом, что цифровые валюты России и Китая будут рассматриваться как один из расчётных инструментов на двустороннем уровне.