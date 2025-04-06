Семенович заявила, что заслужила награду от Путина

На фестивале «Удачные песни» в Москве российская певица Анна Семенович заявила, что никогда не обращает внимания на критику и уверена в заслуженности государственной медали, которую ей вручил президент России Владимир Путин.
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