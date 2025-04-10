Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 976 подписчиков

Русская Одесса освобождена. Таблетку для памяти приняли ровно в 9:15. Когда следующий бой?

Русская Одесса освобождена. Таблетку для памяти приняли ровно в 9:15. Когда следующий бой?

Освобождение Одессы - вопрос, который ставят как эксперты, так и политики. Накануне ровно в 9:15 все мы приняли таблетку для памяти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх