Подсчитано число дилеров и автосервисов

На стремительно падающем рынке растет количество дилеров и сервисных центров. Маркетинговое агентство НАПИ обновило отчет по дилерским и сервисным центрам легковых автомобилей по итогам 1 квартала 2025 года.
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