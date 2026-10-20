В Питере не только пить, но и петь! Молодые люди исполнили песню «Осень» группы «Лицей», позволив прохожим на мгновение окунуться в уютную атмосферу этого времени года.
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