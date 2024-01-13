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Экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов ВС РФ

Экс-замминистра Тука: ситуация для ВСУ на фронте тяжелая из-за дронов ВС РФ

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил в интервью телеканалу «Прямой», что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины тяжелая.

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