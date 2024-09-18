Нардеп Дубинский: безнаказанность Зеленского спровоцировала покушение на Трампа

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что безнаказанная репрессивная политика Владимира Зеленского на Украине привела к нормализации политического насилия среди сторонников Киева на Западе, это касается и подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Райана Уэсли Раута.