Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что безнаказанная репрессивная политика Владимира Зеленского на Украине привела к нормализации политического насилия среди сторонников Киева на Западе, это касается и подозреваемого в покушении на Дональда Трампа Райана Уэсли Раута.
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