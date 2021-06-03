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Россия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларов

Россия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларов

ЮРИЙ ГОРОДНЕНКО И это только репарации за ущерб в годы Гражданской войны, не считая компенсаций за Вторую мировую.

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Майер Арманов
Видно олигархам денег не хватает, страну раздербанили, с народа выжали до нитки, теперь губу раскатали на Японию. Все перечисленные злодеяния были совершены при советской власти, но почему-то СССР не истребовала репатриации с Японии за это. Нынешняя власть, очерняя советское прошлое, вдруг решила за нее поправить свое материальное положение, народу от этого мало чего перепадет.
Леонид Молодцов
Причем здесь олигархи? Читать то умеешь? Не надо показывать всем свою тупость и глупость.
Anatolii Kondratenko
Алексей Гладких
Давно пора поставить на место этих потомков самураев.
Татьяна Леухина (Журавлёва)
А почему мы такие беззубые? Рада, что в последнее время мы где то стали смелее разговаривать на международном уровне с недружественными нам странами и ставить их на место. Пора потребовать репараций от многих стран, не только от Японии.
Александр Дементьев
Да чего мелочиться? В Великой Отечественной против СССР воевала почти вся Европа, а репарации выплатила лишь Германия. Надо предъявить иски Италии, Испании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Польше, Бельгии и Франции. И пусть в Е С репу чешут. Воевал - потерпел поражение - плати.
василий чадов
Правильно,мы не нищие.Кубе сколько миллиардов простили?
Александр Дементьев
С Кубой мы не воевали. Наоборот. "Куба - любовь моя !"
Vasily Golov
Пока США решили ответить за рабство чернокожего населения.BLM. Ни Великобритания,ни Испания,ни Португалия,Ни Италия,ни Франция не ответили за колониальность других стран.
Елена Бреслова
обязательно надо предъявить! Японцы вообще рептилоиды с ними по-человечески нельзя - не поймут! только жестко требовать за воровство и геноцид!
Евгений Пакалин
с одной стороны автор прав .с другой ещё не время.нынешнее правительство разворует и растранжирит все эти деньги которые в итоге не принесут пользы народу и стране
Anatolii Kondratenko
Бедняжка, правительство обворовало... И что оно у тебя украло?И кто и что отдаст?переживаешь за то чего нет и не будет.
Евгений Пакалин
для сильно умного обьясню.правительство у меня украло ту страну .где всё таки была справедливость по отношению к обычному человеку.это правительство точно никому и ничего не отдаст.это понятно даже просто тупым.но твоё положение видимо ещё хуже
Anatolii Kondratenko
для не сильно умного говорю, это надо было говорить прошлому правительству. А нынешнее правительство при малых возможностях ( все в частных руках) пытается вытащить страну из той ямы.
Людмила Свириденко
Требовать уже можно! Всё равно японцы не согласятся, но хоть с Курилами заткнутся.
Геннадий Хрипунов
Всё что в этой статье было написано надо постоянно писать и говорить во все услышание и на всех площадках Мира, где будет, что-то говорить против России, холуй англосакский и подстилка - Япония.
ИозефШвейк
Давно пора уе@ать узкоглазых, чтобы на веки вечные только кланялись России беспрерывно
Алла Дубинина
Если можем в теории, кто мешает практическим шагам?

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