Россия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларов

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия должна потребовать у Японии четверть триллиона долларов ЮРИЙ ГОРОДНЕНКО И это только репарации за ущерб в годы Гражданской войны, не считая компенсаций за Вторую мировую.Вернуться к статье187НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМайер АрмановВидно олигархам денег не хватает, страну раздербанили, с народа выжали до нитки, теперь губу раскатали на Японию. Все перечисленные злодеяния были совершены при советской власти, но почему-то СССР не истребовала репатриации с Японии за это. Нынешняя власть, очерняя советское прошлое, вдруг решила за нее поправить свое материальное положение, народу от этого мало чего перепадет.Леонид МолодцовПричем здесь олигархи? Читать то умеешь? Не надо показывать всем свою тупость и глупость.Anatolii KondratenkoАГАлексей ГладкихДавно пора поставить на место этих потомков самураев.Татьяна Леухина (Журавлёва)А почему мы такие беззубые? Рада, что в последнее время мы где то стали смелее разговаривать на международном уровне с недружественными нам странами и ставить их на место. Пора потребовать репараций от многих стран, не только от Японии.Александр ДементьевДа чего мелочиться? В Великой Отечественной против СССР воевала почти вся Европа, а репарации выплатила лишь Германия. Надо предъявить иски Италии, Испании, Венгрии, Румынии, Болгарии, Чехии, Польше, Бельгии и Франции. И пусть в Е С репу чешут. Воевал - потерпел поражение - плати.василий чадовПравильно,мы не нищие.Кубе сколько миллиардов простили?Александр ДементьевС Кубой мы не воевали. Наоборот. "Куба - любовь моя !"VGVasily GolovПока США решили ответить за рабство чернокожего населения.BLM. Ни Великобритания,ни Испания,ни Португалия,Ни Италия,ни Франция не ответили за колониальность других стран.ЕБЕлена Бресловаобязательно надо предъявить! Японцы вообще рептилоиды с ними по-человечески нельзя - не поймут! только жестко требовать за воровство и геноцид!Евгений Пакалинс одной стороны автор прав .с другой ещё не время.нынешнее правительство разворует и растранжирит все эти деньги которые в итоге не принесут пользы народу и странеAnatolii KondratenkoБедняжка, правительство обворовало... И что оно у тебя украло?И кто и что отдаст?переживаешь за то чего нет и не будет.Евгений Пакалиндля сильно умного обьясню.правительство у меня украло ту страну .где всё таки была справедливость по отношению к обычному человеку.это правительство точно никому и ничего не отдаст.это понятно даже просто тупым.но твоё положение видимо ещё хужеAnatolii Kondratenkoдля не сильно умного говорю, это надо было говорить прошлому правительству. А нынешнее правительство при малых возможностях ( все в частных руках) пытается вытащить страну из той ямы.Людмила СвириденкоТребовать уже можно! Всё равно японцы не согласятся, но хоть с Курилами заткнутся.Геннадий ХрипуновВсё что в этой статье было написано надо постоянно писать и говорить во все услышание и на всех площадках Мира, где будет, что-то говорить против России, холуй англосакский и подстилка - Япония.ИозефШвейкДавно пора уе@ать узкоглазых, чтобы на веки вечные только кланялись России беспрерывноАлла ДубининаЕсли можем в теории, кто мешает практическим шагам?Комментировать
Свежие комментарии