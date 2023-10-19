Решения по Израилю и Венесуэле привели к снижению цен на нефть Наталья МарковаЦены на нефть 19 октября упали, частично отменяя рост, зафиксированный на предыдущей сессии.
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