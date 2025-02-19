Президент Франции пойдет на этот шаг, если он будет полезным в урегулировании украинского конфликта Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Эммануэль Макрон заявил, что готов поговорить с Владимиром Путиным
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ну не знаю, если Путин подаст ему руку при встрече, то не отмоется. Это вообще не понятно кто физически, а политически совершенно не востребован и пользы от него Франции нет! С ним говорить себе вредить!
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21 час.
Гарий Щерба
Да КОМУ вы ЛЯГУШАТНИКИ на Х... НУЖНЫ ..???!!!???
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18 час.
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