SANA узнало о подбитии израильских бронемашин на востоке сектора Газа

Бойцы формирований палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) отразили попытку вторжения израильских войск со стороны лагеря Аль-Бурейдж в восточной части сектора Газа.
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