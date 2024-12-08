К исходу третьего года спецоперации по помощи народу Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины ее фактический раздел со вводом натовских контингентов для оккупации четырех пятых ее территории кажется уже вопросом почти решенным.
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