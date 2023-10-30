Банки начали отказывать заемщикам выдавать ипотеку на утвержденных условиях

Банки начали отказывать гражданам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям, пишут «Известия». В частности, около 30% граждан, получивших одобрение в августе-сентябре, не смогли взять кредит на утвержденных условиях, рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.