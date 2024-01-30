Третья мировая начнется. Несколько мыслей об очередном варианте сценария конфликта между Россией и Европой Мне понравилась оперативность, с которой западные СМИ отреагировали на мой вопрос о том, почему же именно Швеция первой обеспокоилась собственной безопасностью, который я поднял в недавнем материале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии