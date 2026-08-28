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Царьград

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В Таиланде русский турист упал в обморок и потерял ногу

В Таиланде русский турист упал в обморок и потерял ногу

Мужчина напугал врачей заявлениями о том, что лишился ноги, хотя обе конечности были на месте.В туалете бара на знаменитой улице Уокинг-стрит в тайской Паттайе нашли без сознания молодого туриста из России.

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