В Таиланде русский турист упал в обморок и потерял ногу

Мужчина напугал врачей заявлениями о том, что лишился ноги, хотя обе конечности были на месте.В туалете бара на знаменитой улице Уокинг-стрит в тайской Паттайе нашли без сознания молодого туриста из России.
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