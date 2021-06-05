Мишкины миллионы

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫМишкины миллионы Бывший адвокат Мишки Ефремова Эльман Пашаев считает, что у артиста в ячейке банка заныкано намного более 100 миллионов.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_Она голодает что ли, что срочно потребовались эти миллионы?Денис ЛПусть лучше завещает сокамернику, а то мерзкая баба уже делит шкуру не убитого медведя.Владимир СергеевМерзкая статейка ... впрочем это в стиле Лены Миро ... она пакости любит писЯЯтьКомментировать
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