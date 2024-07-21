Появились новые проблемы с доставкой товаров из Китая

После того как в марте-апреле из-за проблем с финансовой логистикой наблюдалось резкое падение импорта из Китая, в мае возник отложенный спрос на доставку и бизнес, который нашел альтернативные варианты проведения платежей в КНР, столкнулся с «овербукингом».