Мужское — не женское: регионы оценили по уровню гендерного равенства

Региональный индекс гендерного неравенства представил Государственный университет управления. Его лидером-регионом, где созданы практически равные возможности для мужчин и женщин во всех сферах, оказалась Вологодская область.
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