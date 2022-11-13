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Пятибратов о 0:2 с «Уралом»: «Факелу» не хватило уверенности. Мы не были готовы держать борьбу»

Главный тренер «Факела» подвел итоги матча с «Уралом» (0:2) в Мир РПЛ. «Нам не хватило уверенности в собственных силах.

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