Хоккеисты "Динамо-Алтая" на выезде уступили нефтекамскому "Торосу"

В первом периоде в воротах барнаульцев побывали две шайбы, а во второй и третьей двадцатиминутках нижнекамцы еще по одному разу поразили ворота Хоккеисты барнаульского "Динамо-Алтая" на выезде уступили нефтекамскому "Торосу".