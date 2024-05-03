В Карелии ребенок решил помирить родителей и закрылся в квартире

Спасатели трижды за день вскрывали квартиры в республике, чтобы воссоединить семьи За минувшие сутки пожарные нашей республики три раза выезжали на вскрытия дверей в ситуациях, когда дети закрывались от родителей.
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