Хранилище загорелось сегодня утром. В социальных сетях пишут, что огонь и дым видны издалека. Перекрыты близлежащие дороги.
ЧП в Крыму
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Хранилище загорелось сегодня утром. В социальных сетях пишут, что огонь и дым видны издалека. Перекрыты близлежащие дороги.
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