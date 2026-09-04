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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Команды «Ф-1» проведут общую презентацию болидов в 2027-м в Милане

« Формула-1 » объявила о проведении общей презентации машин перед стартом сезона-2027. В 2025-м серия уже организовывала шоу F1 75, посвященное 75-летию чемпионата.

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