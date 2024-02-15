Полковник СБУ Стариков: Зеленский подпишет мир при попадании ВСУ в котел

Отставной полковник СБУ Олег Стариков заявил, что возможное попадание ВСУ в «котел», аналогичный дебальцевскому, во время зарубежной поездки президента Украины Владимира Зеленского заставит последнего подписать соглашение о прекращении огня.
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