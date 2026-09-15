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Царьград

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Экс‑ректора томского вуза Седнева осудили за злоупотребление полномочиями

Экс‑ректора томского вуза Седнева осудили за злоупотребление полномочиями

Кировский районный суд Томска вынес приговор бывшему ректору Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрию Седневу.

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