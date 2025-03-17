Депсоцзащиты Ямала напомнил о мерах поддержки для семей погибших участников СВО

Жительница Ямала попросила расширить региональные меры поддержки семей погибших участников СВО. Северянка объяснила, что некоторые из них не распространяются на близких бойца, если он не жил в округе и подписал контракт в другом регионе.
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