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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Никитин примет участие в Казанском марафоне. Рекордсмен России на дистанциях 10 и 21,1 км пробежит свой первый марафон

3-4 мая в Казани пройдет марафон. Помимо основной дистанции 42,2 км, участники также будут соревноваться на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км.

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