Макгрегор проведет последний бой по контракту после операции

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в своих соцсетях заявил, что после операции проведет заключительный поединок по действующему контракту с промоушеном.
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