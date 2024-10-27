Тен Хаг про 1:2 с «Вест Хэмом»: «Не всегда побеждает лучшая команда, сегодня это очевидно. «МЮ» играл намного лучше соперника, но не использовал шансы, а судья принял очень плохое решение»

«В футболе не всегда побеждает лучшая команда. Сегодня это предельно очевидно и понятно. Сегодня мы играли намного лучше соперника, и есть два момента: мы не использовали шансы, а судья принял очень плохое решение – и тот, что на поле, и тот, что, само собой, за пределами поля.