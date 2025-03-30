Пашу Техника мог отравить фанат. К рэперу в Таиланд прилетела его бывшая жена

40-летнего Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) мог отравить фанат. Об этом сообщает Mash.По информации телеграм-канала, какой-то человек угостил артиста таблетками на вечеринке, после чего покинул Таиланд.
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