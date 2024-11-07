Страна и люди
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Страна и люди

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Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию

Сын крупнейшего дорожного магната Колозяна отправлен в колонию

Avia.pro - СМИ Когда у тебя фамилия Колозян и ты наследник крупнейшего дорожного подрядчика в Челябинской области, жизнь обещает быть гладкой, как асфальт на центральных улицах, только что уложенный компанией "УралДорСтрой".

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