Премьер Нигера: свергнутый президент Базум продолжает жить во дворце

Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум чувствует себя отлично. О его состоянии рассказал назначенный военными премьер-министр африканской страны Али Махаман Ламин Зейн в беседе с РИА Новости.
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