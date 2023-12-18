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Премьер Нигера: свергнутый президент Базум продолжает жить во дворце

Премьер Нигера: свергнутый президент Базум продолжает жить во дворце

Отстраненный военными президент Нигера Мохамед Базум чувствует себя отлично. О его состоянии рассказал назначенный военными премьер-министр африканской страны Али Махаман Ламин Зейн в беседе с РИА Новости.

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