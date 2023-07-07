Юрий Кот Фестиваль Vk Fest — громкое событие лета, бесспорно. Масштабное, яркое мероприятие, спонсоры не менее примечательные — Газпром, Мегафон, Сбербанк и тд.
Vk Fest собирает «шестисотых»
Комментарии
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владимир второв
Власть они не зря захватили...Обрабатывают молодежь по американским лекалам
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4 час.
Владимир
Если концерты разрешили, так может ракетчикам по первопричине отработать?
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2 час.
Александр Рус
туда тоже можно....
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1 час.
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