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Новости Липецка

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От вопросов к бизнесу до поражения: как прошли выборы для Розенштейна

От вопросов к бизнесу до поражения: как прошли выборы для Розенштейна

Розенштейн проиграл выборы главы FIDE, набрав 76 голосов против 96 у Турлова. Во время кампании обсуждали его деловые связи и возможные санкционные риски, а также критику за отсутствие расчётов затрат и источников финансирования.

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