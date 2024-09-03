AJCN: питание рыбой при беременности снижает шансы развития РАС у ребенка на 20%

Американские ученые из Дрексельского университета и других научных учреждений назвали продукт, включение которого в рацион беременных женщин снижает шансы на развитие у ребенка расстройств аутистического спектра (РАС).
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