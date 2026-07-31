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Thinking Machines Lab выпустила открытую Inkling-Small: модель оказалась сильнее старшей версии при втрое меньшей нагрузке

Thinking Machines Lab выпустила открытую Inkling-Small: модель оказалась сильнее старшей версии при втрое меньшей нагрузке

Новая мультимодальная модель с 276 млрд параметров и 12 млрд активных параметров на токен превзошла старшую Inkling в ключевых тестах, получила контекст до 1 млн токенов и опубликована с открытыми весамиКомпания Thinking Machines Lab представила открытую мультимодальную модель Inkling-Small с архитектурой Mixture-of-Experts (MoE).

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