И три деньги впридачу

- Перекинь, пожалуйста, на мою карту пять тысяч, мне за заказ расплатиться надо, - говорит жена и я легким движением руки перекидываю через банковском приложение с помощью СБП нужную сумму на нужную в текущий момент карточку.
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