Суд обязал выслать из РФ участника Telegram-чата с террористами из "Крокуса"

Приморский районный суд Петербурга принял решение выслать из России гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду за то, что он состоял в Telegram-чате, где завербовали совершивших теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
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