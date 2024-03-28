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Суд обязал выслать из РФ участника Telegram-чата с террористами из "Крокуса"

Суд обязал выслать из РФ участника Telegram-чата с террористами из "Крокуса"

Приморский районный суд Петербурга принял решение выслать из России гражданина Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду за то, что он состоял в Telegram-чате, где завербовали совершивших теракт в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

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