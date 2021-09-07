Телефонные мошенники украли у 89-летней пенсионерки 869 тысяч рублей

Изображение носит иллюстративный характер. Использованы материалы: Pixabay. В Москве 89-летняя пенсионерка заявила в полицию, что телефонные мошенники украли с ее банковского счета почти 869 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе столичного МВД.