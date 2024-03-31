Владельца ЛГБТ-бара в Оренбурге отправили в СИЗО

Владельца бара Роse в Оренбурге арестовали по ходатайству следствия. Принадлежащее ему заведение пропагандировало ЛГБТ-тематику (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.
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