Владельца ЛГБТ-бара в Оренбурге отправили в СИЗО

Владельца бара Роse в Оренбурге арестовали по ходатайству следствия. Принадлежащее ему заведение пропагандировало ЛГБТ-тематику (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.