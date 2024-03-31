Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Зачем закрывать то, что пользуется популярностью у народа. Необходимо правильно подбирать руководителей и работников....Депутат Миронов п...
  • Лариса Поплавская
    Есть такая песенка: От сессии до сессии живут студенты весело.... Так и наше МЧС с мерами и депутатами. Ведь они все ...Сотрудники МЧС Ро...
  • tsan tsan
    Ну, Папа, ну шельмец ! Решил помочь  Украине с пополнением личного состава ВСУ ?Папа Франциск пре...

Владельца ЛГБТ-бара в Оренбурге отправили в СИЗО

Владельца ЛГБТ-бара в Оренбурге отправили в СИЗО

Владельца бара Роse в Оренбурге арестовали по ходатайству следствия. Принадлежащее ему заведение пропагандировало ЛГБТ-тематику (ЛГБТ признано в России экстремистским движением и запрещено), сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Оренбурга.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх