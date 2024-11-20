Кардиолог назвал способы удержания холестерина в норме

Сердечные заболевания напрямую связаны с уровнем холестерина в крови, а также наличием атеросклеротических бляшек, закупоривающих сосуды и мешающих прямой циркуляции крови, отметил главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов.
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